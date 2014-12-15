Шульгина Надежда Владимировна
Место рождения
Дата рождения12.08.1934
Дата смерти15.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.12.2014
Тойворово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область