Шульгина Надежда Владимировна 12.08.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шульгина Надежда Владимировна

Место рождения

12 лет Октября, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.08.1934

Дата смерти

15.12.2014

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1934

Отец: Шульгин Владимир Павлович

Мать: Крылова Надежда Сергеевна

12 лет Октября, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.12.2014
Тойворово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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