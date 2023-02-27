Рагозин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Рагозин Минай
Мать: (Самодурова) Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рагозина) Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800
Сын: Рагозин Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Рагозин Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Рагозин Иван
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно