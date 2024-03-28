Кугушева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кугушева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Кугушев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кугушев Алексей Романович

Ямушан-Ключи, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1954

Сын: Кугушев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кугушев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кугушев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Кугушев Алексей Романович

1939 или 1938
Смерть
Неизвестно
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