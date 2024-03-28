Кугушева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Кугушев Алексей Романович
Ямушан-Ключи, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1954
Сын: Кугушев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кугушев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кугушев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Кугушев Алексей Романович
1939 или 1938
Смерть
Неизвестно