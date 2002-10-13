Мухамедов Анвар Турсункулович
Место рожденияТуркменистан, г. Байрамали
Дата рождения01.05.1935
Дата смерти13.10.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Туркменистан, г. Байрамали
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
18.09.1961
Сын: Мухамедов Дамир Анварович
Мать ребёнка: Мухамедова Сания Мингазовна
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
12.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухамедова Сания Мингазовна
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
27.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухамедова Сания Мингазовна
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Смерть
13.10.2002
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик