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Мухамедов Анвар Турсункулович

Место рождения

Туркменистан, г. Байрамали

Дата рождения

01.05.1935

Дата смерти

13.10.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Туркменистан, г. Байрамали
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухамедова Сания Мингазовна

Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
18.09.1961

Сын: Мухамедов Дамир Анварович

Мать ребёнка: Мухамедова Сания Мингазовна

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
12.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухамедова Сания Мингазовна

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
27.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухамедова Сания Мингазовна

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Смерть
13.10.2002
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик

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