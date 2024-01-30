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Шиверских Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Дочь: Шиверских Февронья Петровна

Отец ребёнка: Шиверских Петр Алексеевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Шиверских Иван Петрович

Отец ребёнка: Шиверских Петр Алексеевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Сын: Шиверских Стефан Петрович

Отец ребёнка: Шиверских Петр Алексеевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Шиверских Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Шиверских Петр Алексеевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
До 1888 ст.

Муж: Шиверских Петр Алексеевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно
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