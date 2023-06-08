Кислякова Евдокия Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Шебордаев Епифан Иванович
Мать: не указана
Падчерица Епифана Ивановича Шебордаева.
Бракосочетание
10.10.1823
Рождение ребёнка
19.01.1824
Сын: Кисляков Ефим Емельянович
Отец ребёнка: Кисляков Емельян Вавилович
Смерть
Неизвестно