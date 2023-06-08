Кислякова Евдокия Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова Евдокия Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1800 или 1805 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Шебордаев Епифан Иванович

Мать: не указана

Падчерица Епифана Ивановича Шебордаева.
Бракосочетание
10.10.1823

Муж: Кисляков Емельян Вавилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1824

Сын: Кисляков Ефим Емельянович

Отец ребёнка: Кисляков Емельян Вавилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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