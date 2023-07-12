Приятелев (Андронов) Спиридон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Приятелев Василий Андроннович
Мать: Евдокия Антоновна
Бракосочетание
1867
Жена: Агрипина Степановна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Евдокия Спиридоновна
Мать ребёнка: Агрипина Степановна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Андронов Григорий Спиридонович
Мать ребёнка: Агрипина Степановна
Бракосочетание
1892
Жена: Агрипина Степановна
Смерть
Неизвестно