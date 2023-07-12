Приятелев (Андронов) Спиридон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приятелев (Андронов) Спиридон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Приятелев Василий Андроннович

Мать: Евдокия Антоновна

Бракосочетание
1867

Жена: Агрипина Степановна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Евдокия Спиридоновна

Мать ребёнка: Агрипина Степановна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Андронов Григорий Спиридонович

Мать ребёнка: Агрипина Степановна

Бракосочетание
1892

Жена: Агрипина Степановна

Смерть
Неизвестно
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