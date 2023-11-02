Дмитриева (Сморчкова) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1939
Рождение ребёнка
14.02.1958
Сын: Дмитриев Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Дмитриев Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
31.03.1960
Дочь: Харламова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Дмитриев Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.02.1968
Дочь: Савельева Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Дмитриев Анатолий Григорьевич
Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Бракосочетание
19.08.1991