Дмитриева (Сморчкова) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Сморчкова) Валентина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1939

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1939

Отец: Смарчков (сморчков) Владимир Ануфриевич (Андреевич)

Мать: Скопичева Ефросинья Мироновна

Рождение ребёнка
14.02.1958

Сын: Дмитриев Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Дмитриев Анатолий Григорьевич

Колосовка, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
31.03.1960

Дочь: Харламова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Дмитриев Анатолий Григорьевич

Колосовка, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.02.1968

Дочь: Савельева Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Дмитриев Анатолий Григорьевич

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Бракосочетание
19.08.1991

Муж: Дмитриев Анатолий Григорьевич

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