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Хамидулина Рауза Абдулхан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1931

Отец: Абдула

Мать: Бабушка Катя

Рождение ребёнка
10.09.1955

Дочь: Кузьмина (Хамидулина) Галия Хасановна

Отец ребёнка: Хамидулин Хасан Хафиятович

Рождение ребёнка
11.10.1957

Сын: Хамидулин Шамиль Хасанович

Отец ребёнка: Хамидулин Хасан Хафиятович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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