Хамидулина Рауза Абдулхан
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1931
Отец: Абдула
Мать: Бабушка Катя
Рождение ребёнка
10.09.1955
Дочь: Кузьмина (Хамидулина) Галия Хасановна
Отец ребёнка: Хамидулин Хасан Хафиятович
Рождение ребёнка
11.10.1957
Сын: Хамидулин Шамиль Хасанович
Отец ребёнка: Хамидулин Хасан Хафиятович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно