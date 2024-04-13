Назаров Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Ефим

Назаров Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1925

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеевна, Назарова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Луконина, Ефимовна (Ефимовна) Евдокия

Мать ребёнка: Алексеевна, Назарова Татьяна

Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна

Мать ребёнка: Алексеевна, Назарова Татьяна

Свидетельство о рождении II-РУ №281737 (повторное) | Родовой архивный фонд Домрачевых | разворот
Рождение ребёнка
30.10.1908

Сын: Назаров Иван

Мать ребёнка: Алексеевна, Назарова Татьяна

Похозяйственная книга №1 основных производственных показателей хозяйств колхозников с. Куликовка на 1940, 1941, 1942 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 153-154
Смерть
До 1925

Мы используем куки для улучшения работы сайта.