Сибгатуллина (Абдульханова) Фярюзя
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Абдульханов Абдулла
Мать: Абдульханова Мяргубжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сибгатуллина) Нафися
Отец ребёнка: Сибгатуллин Айся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибгатуллин Мяксут
Отец ребёнка: Сибгатуллин Айся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сибгатуллина) Насимя
Отец ребёнка: Сибгатуллин Айся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сибгатуллина) Фярида
Отец ребёнка: Сибгатуллин Айся
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сибгатуллин Айся
Смерть
Неизвестно