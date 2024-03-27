Сибгатуллина (Абдульханова) Фярюзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибгатуллина (Абдульханова) Фярюзя

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Абдульханов Абдулла

Мать: Абдульханова Мяргубжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сибгатуллина) Нафися

Отец ребёнка: Сибгатуллин Айся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибгатуллин Мяксут

Отец ребёнка: Сибгатуллин Айся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сибгатуллина) Насимя

Отец ребёнка: Сибгатуллин Айся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сибгатуллина) Фярида

Отец ребёнка: Сибгатуллин Айся

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибгатуллин Айся

Смерть
Неизвестно

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