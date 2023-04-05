Трахтенберг Павел Осипович
Место рожденияГрузия, г. Тбилиси (по др. данным м. Абас-Туман)
Дата рождения10.09.1900
Дата смерти05.05.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1900
Грузия, г. Тбилиси (по др. данным м. Абас-Туман)
Бракосочетание
02.06.1935
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трахтенберг Мария Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.05.1937
Похороны
Неизвестно