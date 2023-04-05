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Трахтенберг Павел Осипович

Место рождения

Грузия, г. Тбилиси (по др. данным м. Абас-Туман)

Дата рождения

10.09.1900

Дата смерти

05.05.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1900

Отец: Трахтенберг Осип Осипович

Мать: Трахтенберг Нина Александровна

Грузия, г. Тбилиси (по др. данным м. Абас-Туман)
Бракосочетание
02.06.1935

Жена: Трахтенберг Мария Петровна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трахтенберг Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.05.1937
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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