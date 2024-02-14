Загретдинова (Сахабутдинова) Гузалия Музагитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загретдинова (Сахабутдинова) Гузалия Музагитовна

Место рождения

г. Альметьевск

Дата рождения

07.07.196

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.196

Отец: Музагит

Мать: Аниса Зиятдиновна

г. Альметьевск
Рождение ребёнка
20.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Альметьевск, Татарстан
Рождение ребёнка
13.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Альметьевск, Татарстан
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