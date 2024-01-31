Матаркина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917
Отец: Матаркин Табыа Иван Сидорович
Мать: Матаркина Маайа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Иванова - Скрябина Мира Григорьевна
Отец ребёнка: Скрябин Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1943
Сын: Скрябин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Скрябин Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Матаркина Саргылана Григорьевна
Отец ребёнка: Скрябин Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Скрябина Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Скрябин Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
26.01.1953
Дочь: Стручкова - Скрябина Роза Григорьевна
Отец ребёнка: Скрябин Григорий Ефимович
Смерть
Неизвестно