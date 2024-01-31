Матаркина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатаркина Анна Ивановна

Матаркина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: Матаркин Табыа Иван Сидорович

Мать: Матаркина Маайа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Иванова - Скрябина Мира Григорьевна

Отец ребёнка: Скрябин Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
1943

Сын: Скрябин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Скрябин Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Матаркина Саргылана Григорьевна

Отец ребёнка: Скрябин Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Скрябина Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Скрябин Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
26.01.1953

Дочь: Стручкова - Скрябина Роза Григорьевна

Отец ребёнка: Скрябин Григорий Ефимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.