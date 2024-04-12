Лисичкин Мион Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисичкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1896 ст.
Дочь: Мария Мионовна
Мать ребёнка: Лисичкина Евдокiа Аркадiева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куличкина Колчина Анна Мионовна
Мать ребёнка: Лисичкина Евдокiа Аркадiева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лисичкина Евдокiа Аркадiева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лисичкина Евдокiа Аркадiева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно