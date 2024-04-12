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Лисичкин Мион Степанович

Место рождения

Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисичкин Степан Иванович

Мать: не указана

Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.08.1896 ст.

Дочь: Мария Мионовна

Мать ребёнка: Лисичкина Евдокiа Аркадiева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куличкина Колчина Анна Мионовна

Мать ребёнка: Лисичкина Евдокiа Аркадiева

Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисичкин Михаил Мионович

Мать ребёнка: Лисичкина Евдокiа Аркадiева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисичкин Иван Мионович

Мать ребёнка: Лисичкина Евдокiа Аркадiева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисичкина Евдокiа Аркадiева

Смерть
Неизвестно
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