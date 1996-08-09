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Афрюткин Федор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1996

Отец: Афрюткин Александр Иванович

Мать: Афрюткина Татьяна Леонидовна

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