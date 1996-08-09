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Афрюткин Федор Александрович
Афрюткин Федор Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.1996
Пол
Мужской
Отец
Афрюткин Александр Иванович
1954 г.р.
Мать
Афрюткина (Дрик) Татьяна Леонидовна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1996
Отец:
Афрюткин Александр Иванович
Мать:
Афрюткина Татьяна Леонидовна
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