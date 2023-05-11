Костюкович Игнат Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюкович Игнат Алексеевич

Костюкович Игнат Алексеевич

Место рождения

Уборки, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Уборки, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Костюкович Захар Игнатович

Мать ребёнка: ?

Уборки, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Костюкович Павел Игнатович

Мать ребёнка: ?

Уборки, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Костюкович) Прасковья Игнатовна

Мать ребёнка: ?

Уборки, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
1837

Жена: Мартынович / Костюкович (Буркун) Лукерья Самуиловна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Костюкович) Алена Игнатовна

Мать ребёнка: ?

Уборки, Червенский район, Минская область
Место жительства
До 1850
Карпиловка, Червенский район, Минская область
дом №7
Место жительства
1858
Карпиловка, Червенский район, Минская область
дом №7
Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.