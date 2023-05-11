Костюкович Игнат Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Костюкович Захар Игнатович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Костюкович Павел Игнатович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Костюкович) Прасковья Игнатовна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Костюкович) Алена Игнатовна
Мать ребёнка: ?
Место жительства
До 1850
дом №7
Место жительства
1858
дом №7
Смерть
После 1858