Минакова Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перков Захарий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1925
Сын: Минаков Алексей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Минаков Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Яценко Вера Лаврентьевна
Отец ребёнка: Минаков Лаврентий Васильевич
Смерть
Неизвестно