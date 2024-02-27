Минакова Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минакова Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перков Захарий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаков Лаврентий Васильевич

Рождение ребёнка
30.09.1925

Сын: Минаков Алексей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Минаков Лаврентий Васильевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Яценко Вера Лаврентьевна

Отец ребёнка: Минаков Лаврентий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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