Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина

Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.