Екатерина
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: не указан