Ахтямов Сеин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямов Сеин

Место рождения

Адав-Тулумбаево

Дата рождения

1802

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Юнусов Ахтям

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Юсупова) Мухиббя

Рождение ребёнка
1824

Сын: Сеинов Аксян

Мать ребёнка: (Юсупова) Мухиббя

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сеинов Хасян

Мать ребёнка: (Юсупова) Мухиббя

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Сеинова) Фатыма

Мать ребёнка: (Юсупова) Мухиббя

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сеинов Мязит

Мать ребёнка: (Юсупова) Мухиббя

Смерть
1847

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