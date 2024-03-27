Ахтямов Сеин
Место рожденияАдав-Тулумбаево
Дата рождения1802
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Юнусов Ахтям
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Юсупова) Мухиббя
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сеинов Аксян
Мать ребёнка: (Юсупова) Мухиббя
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сеинов Хасян
Мать ребёнка: (Юсупова) Мухиббя
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Сеинова) Фатыма
Мать ребёнка: (Юсупова) Мухиббя
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сеинов Мязит
Мать ребёнка: (Юсупова) Мухиббя
Смерть
1847