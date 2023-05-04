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Сёмин Пётр Прокопьевич

Место рождения

Д.Иверка Ижморского р-на Кемеровской обл

Дата рождения

12.07.1908

Дата смерти

02.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908

Отец: Сёмин Прокопий Прокопьевич

Мать: Сёмина (Акимкина) Агафия Фотиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семина (Блиставцева) Пелагея Дмитриевна

Бракосочетание
04.02.1929

Жена: Сёмина (Никитченко) Мария Емельяновна

Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сёмина (Никитченко) Мария Емельяновна

Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.12.1931

Дочь: Семёнова (Сёмина) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Сёмина (Никитченко) Мария Емельяновна

Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.12.1931

Дочь: Семенова Варвара Петровна

Мать ребёнка: Сёмина (Никитченко) Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
23.06.1934

Сын: Сёмин Иван Петрович

Мать ребёнка: Сёмина (Никитченко) Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
16.04.1937

Дочь: Копытова Александра Петровна

Мать ребёнка: Сёмина (Никитченко) Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
13.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сёмина (Никитченко) Мария Емельяновна

Смерть
02.06.1958

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