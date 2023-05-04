Сёмин Пётр Прокопьевич
Место рожденияД.Иверка Ижморского р-на Кемеровской обл
Дата рождения12.07.1908
Дата смерти02.06.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1929
Рождение ребёнка
13.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сёмина (Никитченко) Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
17.12.1931
Дочь: Семёнова (Сёмина) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Сёмина (Никитченко) Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
17.12.1931
Дочь: Семенова Варвара Петровна
Мать ребёнка: Сёмина (Никитченко) Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
23.06.1934
Сын: Сёмин Иван Петрович
Мать ребёнка: Сёмина (Никитченко) Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
16.04.1937
Дочь: Копытова Александра Петровна
Мать ребёнка: Сёмина (Никитченко) Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
13.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сёмина (Никитченко) Мария Емельяновна
Смерть
02.06.1958