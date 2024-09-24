Вуколова (Безрукова) Анисья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1900
Дата смерти?.07.1987
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900
Отец: Безруков Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вуколов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Вуколов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вуколов Владимир
Рождение ребёнка
1924
Сын: Вуколов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Вуколов Владимир
Рождение ребёнка
02.01.1930
Дочь: Бондаренко (Вуколова) Роза Владимировна
Отец ребёнка: Вуколов Владимир
Смерть
?.07.1987