Вуколова (Безрукова) Анисья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вуколова (Безрукова) Анисья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1900

Дата смерти

?.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900

Отец: Безруков Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вуколов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Вуколов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вуколов Владимир

Рождение ребёнка
1924

Сын: Вуколов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Вуколов Владимир

Рождение ребёнка
02.01.1930

Дочь: Бондаренко (Вуколова) Роза Владимировна

Отец ребёнка: Вуколов Владимир

Смерть
?.07.1987

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