Аникьева Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникьева Галина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1954

Отец: Аникьев Григорий Александрович

Мать: Аникьева Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
09.05.1973

Сын: Зырянов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Зырянов Александр Евлантьевич

Рождение ребёнка
16.05.1980

Сын: Зырянов Петр Александрович

Отец ребёнка: Зырянов Александр Евлантьевич

Рождение ребёнка
05.01.?

Дочь: Зырянова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Зырянов Александр Евлантьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Александр Евлантьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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