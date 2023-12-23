Аникьева Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1954
Рождение ребёнка
09.05.1973
Сын: Зырянов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Зырянов Александр Евлантьевич
Рождение ребёнка
16.05.1980
Сын: Зырянов Петр Александрович
Отец ребёнка: Зырянов Александр Евлантьевич
Рождение ребёнка
05.01.?
Дочь: Зырянова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Зырянов Александр Евлантьевич
Бракосочетание
Неизвестно