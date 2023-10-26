Федотов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1987
Отец: Федотов Петр
Мать: Федотова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.2013
Дочь: Севастьянова Вероника
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.2023
Дочь: Федотова Лея
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности