Федотов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1987

Отец: Федотов Петр

Мать: Федотова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.2013

Дочь: Севастьянова Вероника

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.01.2023

Дочь: Федотова Лея

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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