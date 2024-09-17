Синельникова Агафья (Мария) Терентьева
Место рождения
Дата рождения06.02.1870 ст.
Дата смерти02.07.1870 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
06.02.1870 ст.
февраль 6 8 Мария с.Синеньких государственный крестьянин Терентий Макаров Синельников и законная жена его Ульяна Андреева, православные. Воспреемники того же села гос.крестьянин Андрей Аникеев и живущ... Показать все
Смерть
02.07.1870 ст.
2. стр 832об-833 июль 2 4 с.Синеньких гос.кр-на Терентия Макарова Мошенцева дочь младенец Агафья, 5 мес, от младенческой.