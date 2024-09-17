Синельникова Агафья (Мария) Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинельникова Агафья (Мария) Терентьева

Синельникова Агафья (Мария) Терентьева

avatar

Место рождения

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

06.02.1870 ст.

Дата смерти

02.07.1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1870 ст.

Отец: Синельников (Мошенцев) Терентий Макаров

Мать: Мошенцева Синельникова Ульяна Андреева

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
февраль 6 8 Мария с.Синеньких государственный крестьянин Терентий Макаров Синельников и законная жена его Ульяна Андреева, православные. Воспреемники того же села гос.крестьянин Андрей Аникеев и живущ... Показать все
Смерть
02.07.1870 ст.
Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
2. стр 832об-833 июль 2 4 с.Синеньких гос.кр-на Терентия Макарова Мошенцева дочь младенец Агафья, 5 мес, от младенческой.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.