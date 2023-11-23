Брянцев Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Григорий Иванов
Мать: (Брянцев) Анна Кузьмина
Брянцев Василий Григорьевич (1808 - 1878) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Григория Ивановича. Из приходского класса, в 1823 году определен во дьячка к церк... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Старо-Андреевского Романов- Борисоглебского уезда
Бракосочетание
08.11.1826
Жена: Брянцева Дарья Андреева
Супруг(-а): Василий Григорьевич Брянцев
Рождение ребёнка
18.05.1829
Сын: Брянцев Константин Васильев
Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Сандырева (Брянцева) Анна Васильева
Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева
Рождение ребёнка
03.01.1834
Дочь: (Брянцева) Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Брянцева) Ольга Васильева
Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Брянцев Александр Васильев
Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева
Рождение ребёнка
01.11.1848
Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева
Смерть
1878