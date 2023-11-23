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Брянцев Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Григорий Иванов

Мать: (Брянцев) Анна Кузьмина

Брянцев Василий Григорьевич (1808 - 1878) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Григория Ивановича. Из приходского класса, в 1823 году определен во дьячка к церк... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Брянцева) Любовь Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Старо-Андреевского Романов- Борисоглебского уезда
Бракосочетание
08.11.1826

Жена: Брянцева Дарья Андреева

Супруг(-а): Василий Григорьевич Брянцев
Рождение ребёнка
18.05.1829

Сын: Брянцев Константин Васильев

Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Сандырева (Брянцева) Анна Васильева

Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева

Рождение ребёнка
03.01.1834

Дочь: (Брянцева) Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Брянцева) Ольга Васильева

Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Брянцев Александр Васильев

Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Брянцев Иван Васильев

Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Брянцев Флегонт Васильев

Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева

Рождение ребёнка
01.11.1848

Сын: Брянцев Павел Васильев

Мать ребёнка: Брянцева Дарья Андреева

Смерть
1878

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