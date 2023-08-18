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Шутиков Григорий Иванович

Место рождения

Елшанка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.11.1919

Дата смерти

27.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1919

Отец: Шутиков Иван Герасимович

Мать: Шутикова Екатерина Алексеевна

Елшанка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.04.?

Дочь: Шутикова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Шутикова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
22.01.1951

Дочь: Шумилина Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Шутикова Мария Николаевна

Благодатное, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
27.02.1978
Елшанка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

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