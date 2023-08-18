Шутиков Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения14.11.1919
Дата смерти27.02.1978
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1919
Рождение ребёнка
28.04.?
Дочь: Шутикова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Шутикова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
22.01.1951
Дочь: Шумилина Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Шутикова Мария Николаевна
Благодатное, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
27.02.1978