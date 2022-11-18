Галиаскарова (Карпушева) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1937
Дата смерти18.11.2022
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1937
Отец: Карпушев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиаскаров Александр Ришатович
Отец ребёнка: Галиаскаров Ришат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галиаскаров Ришат
Смерть
18.11.2022
Причина смерти: язва желудка, внутреннее кровотечение
Похороны
19.11.2022
Павлоградское кладбище