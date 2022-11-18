Галиаскарова (Карпушева) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиаскарова (Карпушева) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1937

Дата смерти

18.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1937

Отец: Карпушев Григорий

Мать: Карпушева (Курбатова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиаскаров Александр Ришатович

Отец ребёнка: Галиаскаров Ришат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиаскаров Ришат

Смерть
18.11.2022
Павлоград, Дніпропетровська область
Причина смерти: язва желудка, внутреннее кровотечение
Похороны
19.11.2022
Павлоград, Дніпропетровська область
Павлоградское кладбище

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