(Петрова) Матрена
Место рождениягород Мурам, Курское наместничество, Российская империя, Курская, Российская империя
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Евдоким
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1743
Сын: Рагозин Стефан
Отец ребёнка: Рагозин Евдоким
Рождение ребёнка
1759
Сын: Рагозин Карп
Отец ребёнка: Рагозин Евдоким
Рождение ребёнка
1764
Сын: Рагозин Григорей
Отец ребёнка: Рагозин Евдоким
Смерть
Неизвестно