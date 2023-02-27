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(Петрова) Матрена

Место рождения

город Мурам, Курское наместничество, Российская империя, Курская, Российская империя

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Евдоким

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Рагозин Стефан

Отец ребёнка: Рагозин Евдоким

Рождение ребёнка
1759

Сын: Рагозин Карп

Отец ребёнка: Рагозин Евдоким

Рождение ребёнка
1764

Сын: Рагозин Григорей

Отец ребёнка: Рагозин Евдоким

Смерть
Неизвестно

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