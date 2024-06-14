Китаев Дмитрий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаев Дмитрий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китаева (Мартынова) Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
09.07.1894 ст.

Дочь: Китаева Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Китаева (Мартынова) Надежда Яковлевна

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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