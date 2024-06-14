Китаев Дмитрий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1894 ст.
Дочь: Китаева Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Китаева (Мартынова) Надежда Яковлевна
Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно