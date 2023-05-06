Григорий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

До 1705 г.р.

Мать

Около 1703 г.р.

Жена

Около 1733 г.р.
Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Василий

Мать: Акулина Парфёнова

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Николай Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Никифор Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Настасья Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Денисова

первая жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Гаврилова

Смерть
1790
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