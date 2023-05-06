Григорий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Василий
Мать: Акулина Парфёнова
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Настасья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Денисова
первая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Гаврилова
Смерть
1790