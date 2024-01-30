Терлеев Владимир Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Терлеев Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терлеев Яков
Мать ребёнка: Терлеева Анна
Рождение ребёнка
1705
Сын: Терлеев Андрей Владимиров
Мать ребёнка: Терлеева Анна
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Терлеева Анна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Терлеев Василий Владимиров
Мать ребёнка: Терлеева Анна
Иткульская, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно