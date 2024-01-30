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Терлеев Владимир Моисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Терлеев Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терлеев Яков

Мать ребёнка: Терлеева Анна

Рождение ребёнка
1705

Сын: Терлеев Андрей Владимиров

Мать ребёнка: Терлеева Анна

Рождение ребёнка
1709

Сын: Терлеев Иван Владимиров

Мать ребёнка: Терлеева Анна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Терлеев Василий Владимиров

Мать ребёнка: Терлеева Анна

Иткульская, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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