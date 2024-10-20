Тихомиров Павел Андреевич
Место рожденияКривое
Дата рождения04.11.1901
Дата смерти18.01.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1901
Кривое
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1945
Сын: Тихомиров Владимир Павлович
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Александровна
Никитино
Рождение ребёнка
13.07.1948
Сын: Тихомиров Александр Павлович
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Александровна
Рождение ребёнка
31.01.1952
Сын: Тихомиров Виктор Павлович
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Александровна
Горка Ратаевская, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
18.01.1980