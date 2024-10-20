Тихомиров Павел Андреевич 04.11.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тихомиров Павел Андреевич

Место рождения

Кривое

Дата рождения

04.11.1901

Дата смерти

18.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1901

Отец: Тихомиров Андрей Павлович

Мать: Тихомирова Гликерия Анфимова

Кривое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомирова Мария Александровна

Рождение ребёнка
27.02.1945

Сын: Тихомиров Владимир Павлович

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Александровна

Никитино
Рождение ребёнка
13.07.1948

Сын: Тихомиров Александр Павлович

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Александровна

Рождение ребёнка
31.01.1952

Сын: Тихомиров Виктор Павлович

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Александровна

Горка Ратаевская, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
18.01.1980

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