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Денешек Геннадий Викторович

Место рождения

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край

Дата рождения

27.06.1935

Дата смерти

12.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1935

Отец: Денешек Виктор

Мать: Феня Федоровна

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.07.1954

Сын: Денешек Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Денешек Людмила Алексеевна

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
22.08.1957

Дочь: Белокрылова Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Денешек Людмила Алексеевна

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.03.1961

Дочь: Попова Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Денешек Людмила Алексеевна

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Смерть
12.06.1984
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