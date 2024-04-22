Денешек Геннадий Викторович
Место рождения
Дата рождения27.06.1935
Дата смерти12.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1935
Отец: Денешек Виктор
Мать: Феня Федоровна
Рождение ребёнка
02.07.1954
Сын: Денешек Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Денешек Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
22.08.1957
Дочь: Белокрылова Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Денешек Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
15.03.1961
Дочь: Попова Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Денешек Людмила Алексеевна
Смерть
12.06.1984