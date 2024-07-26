Морозов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Артём Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Ирина Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Ирина Васильевна

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