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(Суровцева) Ксения Эдуардовна
(Суровцева) Ксения Эдуардовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.08.1998
Пол
Женский
Отец
Суровцев Эдуард Владимирович
1968 г.р.
Мать
Суровцева (Грачёва) Лариса Борисовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1998
Отец:
Суровцев Эдуард Владимирович
Мать:
Суровцева Лариса Борисовна
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