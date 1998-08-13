(Суровцева) Ксения Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суровцева) Ксения Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1998

Отец: Суровцев Эдуард Владимирович

Мать: Суровцева Лариса Борисовна

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