Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Романович

Рождение ребёнка
1710 ст.

Сын: Никита Васильевич

Отец ребёнка: Василий Романович

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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