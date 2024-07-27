Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1688
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Романович
Рождение ребёнка
1710 ст.
Сын: Никита Васильевич
Отец ребёнка: Василий Романович
Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно