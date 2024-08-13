Власова (Власова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Сын: Власов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Власов Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Власова (Власова) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Власов Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Власов Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Власова (Власова) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Власов Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Власов Иван Васильев
Отец ребёнка: Власов Василий Емельянович