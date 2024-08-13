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Власова (Власова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799

Сын: Власов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Емельянович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Власова (Власова) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Власов Василий Емельянович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Власов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Емельянович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Власова (Власова) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Власов Василий Емельянович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Власов Иван Васильев

Отец ребёнка: Власов Василий Емельянович

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