Rupp (Schwab Weingard) Magdalena
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Rupp Johannes
Отец ребёнка: Rupp Konrad
Рождение ребёнка
1819
Сын: Rupp Konrad
Отец ребёнка: Rupp Konrad
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Rupp Elisabeth
Отец ребёнка: Rupp Konrad
Рождение ребёнка
1829
Сын: Rupp Kaspar
Отец ребёнка: Rupp Konrad
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Rupp Anna Maria
Отец ребёнка: Rupp Konrad
Рождение ребёнка
1834
Сын: Rupp Josef
Отец ребёнка: Rupp Konrad
Смерть
Неизвестно