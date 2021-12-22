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Набатчикова Степанида Петровна

Место рождения

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Вычислено 1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1874 ст.

Сын: Набатчиков Василий Ермолаевич

Отец ребёнка: Набатчиков Ермолай Андреевич

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.

Сын: Набатчиков Никита Ермолаевич

Отец ребёнка: Набатчиков Ермолай Андреевич

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Дочь: (Набатчикова) Параскева Ермолаевна

Отец ребёнка: Набатчиков Ермолай Андреевич

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.

Дочь: (Набатчикова) Гликерия Ермолаевна

Отец ребёнка: Набатчиков Ермолай Андреевич

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.06.1885 ст.

Сын: Набатчиков Тихон Ермолаевич

Отец ребёнка: Набатчиков Ермолай Андреевич

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Крестные: села Городецкого крестьяне Сергей Александров и Василия Кирилова жена Наталия Петрова 13 июн 1885 Покровская церковь села Городецкое Скопинского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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