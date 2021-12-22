Набатчикова Степанида Петровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1874 ст.
Сын: Набатчиков Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Набатчиков Ермолай Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.
Сын: Набатчиков Никита Ермолаевич
Отец ребёнка: Набатчиков Ермолай Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Дочь: (Набатчикова) Параскева Ермолаевна
Отец ребёнка: Набатчиков Ермолай Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.
Дочь: (Набатчикова) Гликерия Ермолаевна
Отец ребёнка: Набатчиков Ермолай Андреевич
Рождение ребёнка
12.06.1885 ст.
Сын: Набатчиков Тихон Ермолаевич
Отец ребёнка: Набатчиков Ермолай Андреевич
Крестные: села Городецкого крестьяне Сергей Александров и Василия Кирилова жена Наталия Петрова 13 июн 1885 Покровская церковь села Городецкое Скопинского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно