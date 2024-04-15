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Белокур Моисей Кондратьевич

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

26.08.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
26.08.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
26.08.1881 ст.

Отец: Белокур Кондратий Кузьмич

Мать: Белокур Марина Никитична

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
29.10.1900 ст.

Жена: Белокур Татьяна Давидовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DS-9?i=391&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
21.01.1902 ст.

Дочь: Ксения Моисеевна

Мать ребёнка: Белокур Татьяна Давидовна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7G-9?i=539&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.02.1905 ст.

Дочь: Евдокия Моисеевна

Мать ребёнка: Белокур Татьяна Давидовна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS74-Q?i=719&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.08.1908 ст.

Сын: Белокур Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Белокур Татьяна Давидовна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFK-J?i=267&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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