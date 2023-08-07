Латинская Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1875
Дата смерти07.03.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.1898
Сын: Латинский Николай Самуилович
Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич
Рождение ребёнка
28.05.1900
Дочь: Латинская Феодосия Самуиловна
Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич
Рождение ребёнка
19.04.1902 ст.
Сын: Латинский Анатолий Самуилович
Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич
Рождение ребёнка
28.06.1904 ст.
Сын: Латинский Сергей Самуилович
Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1909