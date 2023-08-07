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Латинская Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1875

Дата смерти

07.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1898

Сын: Латинский Николай Самуилович

Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич

Рождение ребёнка
28.05.1900

Дочь: Латинская Феодосия Самуиловна

Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич

Рождение ребёнка
19.04.1902 ст.

Сын: Латинский Анатолий Самуилович

Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1904 ст.

Сын: Латинский Сергей Самуилович

Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латинский Самуил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латинский Самуил Андреевич

Смерть
07.03.1909
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