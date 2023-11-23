Феодосия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Гавриилов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Гавриилов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Николай Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Гавриилов
Николай Филиппович (1775 - 1823) Родился в семье дьякона села Троицкого в Волхонщине Ярославского уезда1 Филиппа Гавриловича. В 1795 году определен в пономаря к церкви села Лаврентьева Холма того же у... Показать все
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Феодора Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Гавриилов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Елизавета Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Гавриилов
Смерть
Неизвестно