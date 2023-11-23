Феодосия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Гавриилов

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Гавриилов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Николай Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Гавриилов

Николай Филиппович (1775 - 1823) Родился в семье дьякона села Троицкого в Волхонщине Ярославского уезда1 Филиппа Гавриловича. В 1795 году определен в пономаря к церкви села Лаврентьева Холма того же у... Показать все
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Феодора Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Гавриилов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Елизавета Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Гавриилов

Смерть
Неизвестно

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