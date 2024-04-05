Mikołajczyk , Łada (Zyśk) Katarzyna
Место рожденияOsuchowa , Poręba Kocęby
Дата рожденияДо 1775
Дата смерти1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Zyśk Roch
Мать: Zyśk (Chojnowska) Anna
Бракосочетание
25.01.1819
Муж: Piórkowski Jan
M-12
Рождение ребёнка
12.02.1820
Дочь: (Piórkowska) Agnieszka
Отец ребёнка: Piórkowski Jan
1819 U202 ASC Poremba
Рождение ребёнка
01.11.1824
Сын: Piórkowski Marcin
Отец ребёнка: Piórkowski Jan
U107
Рождение ребёнка
01.01.1827
Сын: Piórkowski Szczepan
Отец ребёнка: Piórkowski Jan
1827 U2 ASC Poręba
Смерть
1827
Рождение ребёнка
02.12.1828
Сын: Piórkowski Andrzej
Отец ребёнка: Piórkowski Jan
U-94