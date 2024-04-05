Mikołajczyk , Łada (Zyśk) Katarzyna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mikołajczyk , Łada (Zyśk) Katarzyna

Место рождения

Osuchowa , Poręba Kocęby

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

1827

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1766 г.р.

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Zyśk Roch

Мать: Zyśk (Chojnowska) Anna

Бракосочетание
25.01.1819

Муж: Piórkowski Jan

M-12
Рождение ребёнка
12.02.1820

Дочь: (Piórkowska) Agnieszka

Отец ребёнка: Piórkowski Jan

1819 U202 ASC Poremba
Рождение ребёнка
01.11.1824

Сын: Piórkowski Marcin

Отец ребёнка: Piórkowski Jan

U107
Рождение ребёнка
01.01.1827

Сын: Piórkowski Szczepan

Отец ребёнка: Piórkowski Jan

1827 U2 ASC Poręba
Смерть
1827
Рождение ребёнка
02.12.1828

Сын: Piórkowski Andrzej

Отец ребёнка: Piórkowski Jan

U-94

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