Литомин Моисей (Мовсей) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Литомин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литомин Василий Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобкова (Литомина) Анна Моисеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Литомин Николай Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1989