Литомин Моисей (Мовсей) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литомин Моисей (Мовсей) Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Литомин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литомин Василий Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобкова (Литомина) Анна Моисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Литомин Николай Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1989

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