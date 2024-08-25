Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна
Место рожденияОктябрьский р-н, с. Зорино
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осикин Прокопий Яковлевич
Бракосочетание
30.01.1894
Рождение ребёнка
23.07.1901
Дочь: Стенякова (Осикина) Ефимия Прокопьевна
Отец ребёнка: Осикин Прокопий Яковлевич
Рождение ребёнка
26.03.1907
Сын: Осикин Гавриил Прокопьевич
Отец ребёнка: Осикин Прокопий Яковлевич
Рождение ребёнка
23.02.1910
Дочь: (Осикина) Антонина Прокопьевна
Отец ребёнка: Осикин Прокопий Яковлевич
Рождение ребёнка
18.06.1914
Дочь: Филонов (Осикина) Нина Прокопьевна
Отец ребёнка: Осикин Прокопий Яковлевич
Смерть
Неизвестно