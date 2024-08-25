Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна

Место рождения

Октябрьский р-н, с. Зорино

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Босенко Иван Степанович

Мать: Наталия Григорьевна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осикин Павел Прокопьевич

Отец ребёнка: Осикин Прокопий Яковлевич

Бракосочетание
30.01.1894

Муж: Осикин Прокопий Яковлевич

Рождение ребёнка
23.07.1901

Дочь: Стенякова (Осикина) Ефимия Прокопьевна

Отец ребёнка: Осикин Прокопий Яковлевич

Рождение ребёнка
26.03.1907

Сын: Осикин Гавриил Прокопьевич

Отец ребёнка: Осикин Прокопий Яковлевич

Рождение ребёнка
23.02.1910

Дочь: (Осикина) Антонина Прокопьевна

Отец ребёнка: Осикин Прокопий Яковлевич

Рождение ребёнка
18.06.1914

Дочь: Филонов (Осикина) Нина Прокопьевна

Отец ребёнка: Осикин Прокопий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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