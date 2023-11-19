Черных Леонид Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1929
Дата смерти30.10.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1929
Отец: Черных Григорий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Черных Любовь Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Черных Владимир Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1959
Сын: Черных Геннадий Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.10.1979