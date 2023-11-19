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Черных Леонид Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1929

Дата смерти

30.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1929

Отец: Черных Григорий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Черных Любовь Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Черных Владимир Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Черных Геннадий Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.10.1979

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