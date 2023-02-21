Гордеев Кузьма Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1916
Дочь: Гордеева Ольга Кузьминична
Мать ребёнка: Гордеева Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Гордеева Акулина Павловна
Курская область, Большеполянский р-н, дер Киреевка
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Гордеева Акулина Павловна
Киреевка, Курский муниципальный район, Курская область
родился в Курской обл, Большеполянский р-н, дер Киреевка
Рождение ребёнка
13.01.1930
Дочь: Завьялова Валентина Кузьминична
Мать ребёнка: Гордеева Акулина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Павловна
Смерть
Неизвестно