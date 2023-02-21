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Гордеев Кузьма Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1916

Дочь: Гордеева Ольга Кузьминична

Мать ребёнка: Гордеева Акулина Павловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гордеев Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Гордеева Акулина Павловна

Курская область, Большеполянский р-н, дер Киреевка
Рождение ребёнка
1924

Сын: Гордеев Тихон Кузьмич

Мать ребёнка: Гордеева Акулина Павловна

Киреевка, Курский муниципальный район, Курская область
родился в Курской обл, Большеполянский р-н, дер Киреевка
Рождение ребёнка
13.01.1930

Дочь: Завьялова Валентина Кузьминична

Мать ребёнка: Гордеева Акулина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Павловна

Смерть
Неизвестно
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