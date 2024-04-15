Швачка Спиридон Кузьмич
Место рождения
Дата рождения10.12.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.12.1892 ст.
Отец: Швачка Кузьма Кириллович
Мать: Швачка Евдокия Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J3F8-2?i=630&cc=3511744&cat=1009232
Крещение
11.12.1892 ст.
Рогозное, Сумська область
Иоанно-Воинская церковь
Смерть
Неизвестно