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Швачка Спиридон Кузьмич

Место рождения

Скляровка, Сумська область

Дата рождения

10.12.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1892 ст.

Отец: Швачка Кузьма Кириллович

Мать: Швачка Евдокия Петровна

Скляровка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J3F8-2?i=630&cc=3511744&cat=1009232
Крещение
11.12.1892 ст.
Рогозное, Сумська область
Иоанно-Воинская церковь
Смерть
Неизвестно
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