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Рыкачев Павел Степанович

Место рождения

Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Рыкачев Степан Васильевич

Мать: Рыкачева (Березина) Анна Антоновна

Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкачева Дарья Дементьевна

Рождение ребёнка
04.03.1822

Дочь: Рыкачева Анна павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1824 ст.

Сын: Рыкачев Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1827

Дочь: Рыкачева Александра Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1832

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