Рыкачев Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1822
Дочь: Рыкачева Анна павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1824 ст.
Сын: Рыкачев Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1827
Дочь: Рыкачева Александра Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1832